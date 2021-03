Lo ammetto. La Super League 2020-2021 non aiuta a farsi un’idea definitiva. Solida. Tolto lo Young Boys, a ogni turno assistiamo infatti a tutto e al suo contrario. Dico questo per contestualizzare il momento altalenante del Lugano, condiviso da diverse altre squadre. Prendete il Sion: mai mi sarei aspettato che riuscisse a imporsi in trasferta, senza allenatore e in considerazione del Losanna ammirato nelle ultime settimane. Eppure è successo. Evitiamo dunque di avanzare giudizi netti, il rischio è di venire smentiti nel giro di un paio di partite.

Certo, anch’io mi sarei aspettato un’altra prova dei bianconeri contro lo Zurigo. Soprattutto nei primi minuti, quando invece ho notato una formazione passiva, che non a caso è stata colpita. Baumann? Tocca allo staff tecnico e ai suoi preparatori...