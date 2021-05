Scriverlo, fa quasi effetto. Ma se dopo il 30 giugno Maurizio Jacobacci dovesse lasciare il Lugano, a Cornaredo si chiuderebbe un ciclo. Sì, proprio così. Nella galassia renzettiana, «Jaco» rappresenta il secondo pianeta in ordine di grandezza. Solo Livio Bordoli, a oggi, può vantare più giorni e più partite (appena due) sulla panchina bianconera. E, guarda caso, il suo addio coincise con l’ascesa in Super League, chiudendo il capitolo nella cadetteria. Prima e dopo si è spesso vissuto all’annata. O, peggio, di semestre in semestre. Fino alla quadratura del cerchio, trovata con l’attuale tecnico. Forse più per necessità, è vero, ma comunque compiendo una scelta coraggiosa e - lo sosteniamo in modo convinto - redditizia.

Sì perché Jacobacci ha raggiunto gli obiettivi prefissati dalla società....