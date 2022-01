Siete pronti? Lo sussurriamo appena... A Berna, questa sera, il Lugano potrebbe essere il favorito. Aspettate, calma. Provochiamo giusto un po’. È vero, i bianconeri arrivano spuntati all’appuntamento del Wankdorf. Con un centrocampo da inventare e, di riflesso, uno o più nuovi acquisti da gettare nell’acqua fredda. Eppure, rispetto all’ultima curva del girone d’andata - a quel 5-0 casalingo che aveva in parte guastato il Natale - la squadra di Mattia Croci-Torti rischia di interpretare la partita con più saggezza. O, per dirla altrimenti, con meno esuberanza. A Cornaredo, il 19 dicembre scorso, a guardare dall’alto verso il basso l’avversario era d’altronde il Lugano. Uno splendido paradosso, certo, ma allo stesso tempo una verità scomoda. Che, per l’appunto, aveva forse fatto perdere l’orientamento...