La battuta appartiene ad un tifoso del Servette ed è stata riportata da un domenicale romando: lo Stade de Genève vuoto è come una pizza senza mozzarella. Buona, eh. Ma non buonissima. E questo perché manca l’ingrediente principe. Il formaggio, anzi il pubblico. Affamati come siamo di calcio, tuttavia, siamo disposti ad accontentarci delle briciole. Uscendo dalla metafora, di una ripartenza senza emozioni. Se non, appunto, quella di vedere nuovamente rotolare un pallone dopo un’infinità. Certo, non è la stessa cosa. È diverso. Ma bisognava e bisogna aggrapparsi a tutto pur di ripartire, anche ad un compromesso spacciato per normalità.

Il Lugano, di riflesso, si aggrappa ad un punto definito (a giusta ragione) importante. Oseremmo dire fondamentale, classifica e calendario di Super League alla...