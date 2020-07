Oggi, 11 luglio, 25.mo anniversario del genocidio di Srebrenica, si commemorano gli oltre ottomila musulmani bosniaci, uomini e adolescenti, uccisi a sangue freddo e seppelliti in fosse comuni dalle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic. A un quarto di secolo da quella spietata pulizia etnica che la comunità internazionale non ha saputo o voluto fermare (il battaglione olandese dell’ONU che doveva difendere la zona protetta di Srebrenica alla fine abbandonò la popolazione civile al proprio destino), i corpi di oltre mille vittime di quel mostruoso bagno di sangue mancano ancora all’appello. Le mogli, le figlie e le sorelle degli scomparsi non hanno più lacrime da piangere dopo decenni di dolore. E molte di loro non hanno neppure una tomba su cui chinarsi a pregare.

