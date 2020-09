Gli orologi svizzeri sono i migliori al mondo. Parliamo di secoli di cura, studio, perfezionamento dei meccanismi, che ci permettono di leggere l’ora con precisione. Anzi: con assoluta precisione. Ora la precisione (per di più assoluta) non è un dato assodato, non è un punto di arrivo soltanto, è una filosofia del tempo, e per certi versi una filosofia della vita. Perché in fondo la precisione non esiste. Esiste quella linea che i matematici chiamano «asintoto». Più la curva si avvicina alla linea retta dell’asintoto e più ci avviciniamo alla precisione. Ma occorre sapere da subito, che nell’analisi matematica, la curva non può mai toccare l’asintoto, o per usare un termine che potrà sembrare astruso: la tocca all’infinito. Ovvero si avvicina sempre di più, sempre di più, ma senza arrivare...