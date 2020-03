Cosa ci sta capitando? Domanda legittima per chi, come me, se ne sta rinchiuso in casa da ormai tre settimane, ligio agli appelli e alle raccomandazioni. Tutto chiuso, città fantasma, qualche raro e ora rarissimo passante, che puoi solo guardare dalla tua finestra. E fuori, almeno sino a settimana scorsa, quelle bellissime giornate illuminate e calde, che ti invitano alle passeggiate e persino ai picnic. Il mondo è cambiato, soprattutto per noi vecchietti, cui la mannaia di questo virus non solo impedisce di uscire, ma riempie oramai regolarmente quattro pagine giornaliere di necrologi su questo giornale. Gli over 65 sono diventati oramai i paria di questa situazione. Qualcuno, anche in malo modo, è stato allontanato dai supermercati, poiché dopo le passeggiate ci vietano pure le spese. In...