Non ci sono possibili giri di parole, né scappatoie. «È inequivocabile». Il rapporto dell’IPCC non fa sconti all’uomo, a noi. Non è d’altronde tempo per alleggerire il carico e offrire il fianco agli alibi, o a quelle promesse che non si vogliono o non si possono mantenere. Il coinvolgimento dell’uomo nel cambiamento va considerato come un dato di fatto. Ma come si può convincerlo ad accantonare le reticenze, a non essere scettico, o pigro? I toni alti possono colpire come irrigidire il destinatario di un messaggio, in questo caso immobilizzandolo sulle proprie posizioni, sicurezze, insicurezze, insomma su ciò che lo trattiene. Il lavoro effettuato dal gruppo intergovernativo sul tema, condensato nel rapporto pubblicato lunedì, usa toni fermi, addirittura netti. Catastrofici? Fors’anche. Per...