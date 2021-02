Pensavo di fare una partita a scacchi con Asia mentre al porto comunale aspettavamo che arrivassero le casse di «Barbera fatto col mulo» da caricare sul battellino per andare a rifornire gli amici di Caprino. Avevo già preparato la scacchiera e i pezzi, bianchi da una parte e neri dall’altra, ma la mia amica microinfluencer del lago s’è rifiutata di giocare. «Metti via quella roba, se qualcuno ci vede può denunciarci per razzismo», mi ha detto, mostrandomi la notizia secondo cui finalmente si è scoperto perché lo scorso anno il canale YouTube di scacchi Agadmator sia stato bloccato per un giorno: per razzismo, perché ci sono bianchi contro neri. Così aveva stabilito l’algoritmo di YouTube. Una vera barzelletta, ora minimizzata parlando di errore. Resta comunque un chiaro segno dei tempi, del...