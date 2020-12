Siamo ormai alla Vigilia. Un tempo, i giorni che precedevano il 25 dicembre e l’ultimo giorno dell’anno erano frizzanti, festosi. I saluti per strada, sul posto di lavoro, all’uscita dai negozi, alle casse dei grandi magazzini, erano, di solito (accompagnati da un sorriso dei colleghi, degli amici, delle cassiere) un augurio a trascorrere in serenità l’ultimo periodo dell’anno con uno sguardo beneaugurante ai 12 mesi che sarebbero seguiti. C’era, nell’aria, una sorta di elettricità festosa che contagiava soprattutto i bimbi in attesa dei doni che sarebbero arrivati da parte di Gesù Bambino, di Babbo Natale, della Befana, dei Re Magi. Le visite, tra l’altro, ai negozi di giocattoli, di gastronomia erano tappe d’obbligo, magari anche ripetute, perché si voleva ritornare a cercare, ad acquistare...