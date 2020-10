Il PAM (Programma alimentare mondiale), agenzia dell’ONU, è stato insignito del premio Nobel per la pace 2020 per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l’uso della fame come un’arma di guerra e conflitto. Sono queste le motivazioni con cui il Norwegian Nobel Committee ha giustificato la sua decisione.

Una scelta che, viste le reazioni positive giunte ieri da numerosi leader politici mondiali, sembra aver colto nel segno. Ora però, per la comunità internazionale si tratta di passare dalle parole ai fatti. Il PAM ha infatti 17.000 dipendenti attivi sul campo in varie parti del mondo. Il loro lavoro viene svolto nelle zone più difficili e pericolose...