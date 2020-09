L’epidemia come quella che da mesi sta infierendo nel mondo è lo stimolo più potente che si possa immaginare per farci avvertire il rapporto essenziale che abbiamo con il nostro corpo. Che non rappresenta soltanto il centro vitale del nostro esistere, il riassunto ultimo dell’esistenza di ciascuno di noi. Il corpo infatti è anche la forma del nostro apparire, il modo in cui noi ci vediamo e siamo visti dagli altri. È la dimensione del nostro sé a prescindere dalla quale non riusciamo neppure a pensarci. In questo senso nel corso dei secoli - e pur limitando il nostro discorso solo a questa parte del mondo - il corpo umano si è presentato in modi assai diversi. Esso è cambiato, ha avuto una storia nella quale si rispecchiano i grandi mutamenti che l’Occidente ha conosciuto soprattutto nel livello...