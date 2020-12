Oggi Berna annuncerà le nuove misure che verranno messe in campo per contrastare quel coronavirus che continua – quasi indisturbato malgrado l’impegno e la responsabilità di tutti noi – a condizionare in negativo la nostra esistenza. I provvedimenti federali arriveranno puntuali nonostante le notizie incoraggianti legate al vaccino, che nelle prossime settimane dovrebbe essere distribuito e somministrato pure nel nostro Paese come antidoto alla COVID-19 e anche, ammettiamolo, come segnale di speranza verso un futuro migliore.

Il clima politico, in attesa della delibera del Consiglio federale, non è sereno: alcuni Cantoni hanno definito il pacchetto di misure messo in consultazione una «grave minaccia» alla cooperazione confederale. In Vallese si è parlato addirittura di annuncio «scandaloso»,...