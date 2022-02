L’attenzione dei giornali in queste ore è rivolta alla votazione del 13 febbraio sulla Legge relativa al pacchetto di misure a favore dei media, cioè a una serie di sostegni di cui beneficerebbe – non ne abbiamo mai fatto mistero – anche il Corriere del Ticino. L’esito, stando a un sondaggio SSR pubblicato ieri, sarà combattuto. La discussione è di fatto entrata nel vivo proprio nell’ultima settimana, grazie alla cassa di risonanza offerta da alcuni dibattiti televisivi: niente a che vedere, comunque, con il coinvolgimento popolare che aveva accompagnato, quattro anni or sono, il voto sull’iniziativa «No Billag», poi respinta dal popolo, anche in Ticino. All’epoca il nostro giornale si era espresso senza remore per scongiurare uno scenario di grande incertezza sia per il futuro dell’offerta...