Ha vinto Lionel Messi. E, badate bene, non ci sentiamo di gridare allo scandalo. Dopo tutto, le qualità tecniche del ragazzo sono note. Eppure, l’assegnazione del Pallone d’oro 2021, ufficializzata questa sera, lascia l’amaro in bocca. Perché in un mondo che anela al rinnovamento, e non spreca occasione per cambiare le regole del gioco, i vetusti meccanismi che hanno portato al settimo sigillo della Pulce stridono. E, sì, infastidiscono anche un po’. L’argentino sarà anche riuscito, una volta per tutte, a mettere le mani sulle Copa America. Okay. I sei mesi con il Barcellona e, soprattutto, gli ultimi con il PSG giustificano selfie e autografi. Applausi, anche. Ma non il riconoscimento destinato al giocatore più forte e impattante dell’anno. A sfuggire, dicevamo, sono i parametri. Che una volta...