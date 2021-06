Questa notte ci siamo svegliati di soprassalto. No, non stavamo sognando un Europeo senza VAR, che per la Svizzera e Mario Gavranovic avrebbe significato tanto. Purtroppo a farci perdere il sonno è stato il muezzin, che attorno alle 3.30 ha richiamato i fedeli di Baku a una delle preghiere giornaliere stabilite dal Corano. A dirla tutta, anche gli antipasti misti della casa, aggrediti in centro nel post partita, non hanno favorito riposo e digestione. Delle due, preferiamo comunque puntare il dito contro la cantilena e il salmodiare del nostro talacimanno di fiducia. Inutile sottolineare come l’intervento della polizia, per chiedere di abbassare i toni, non sia comunque contemplato.

Eppure di agenti a disposizione ve ne sarebbero parecchi. In queste ore azere ne abbiamo visti a centinaia. Ovunque....