Era il 10 marzo quando il Ticino apprese la notizia del primo decesso per coronavirus. Il giorno successivo il Consiglio di Stato decretò lo stato di necessità. Coincidenza vuole che, quel giorno, l’OMS dichiarasse il passaggio dall’epidemia alla pandemia. Del SARS-CoV-2 si conosceva poco, meno di quanto si conosca oggi, anche se oggi ancora non si conosce abbastanza. Eravamo sconvolti dalle immagini della Lombardia, di Bergamo, della Val Seriana. E il panico cominciava a governare in Europa più del buon senso. È quel che bisognerebbe evitare di ripetere. Non è detto che si riesca. Ieri è arrivata la notizia del primo decesso per coronavirus nel nostro cantone dal 12 giugno. In altri Paesi le curve delle ospedalizzazioni e delle morti hanno ripreso a salire, seppur molto lentamente, già da...