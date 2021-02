Fino al 2007 erano cinque gli stranieri che ogni squadra poteva schierare. Si decise poi «per il bene dei giovani e dell’hockey svizzero» di ridurre a quattro il numero dei giocatori di importazione. Quasi quindici anni dopo il mondo del disco su ghiaccio elvetico si sta lanciando in una grande riforma in pieno periodo di pandemia di coronavirus. E la situazione sanitaria conta, eccome se conta. Del pacchetto di misure in discussione, una è già stata accettata: tra un paio d’anni si potrà giocare con sette stranieri. «L’obiettivo – abbiamo sentito – è quello di arrivare ad una gestione più oculata dei costi e di rendere al contempo più attrattivo il campionato». Risparmiare e garantire un maggiore spettacolo, quindi: due concetti in antitesi tra loro. Evidentemente non per i club di NL, che...