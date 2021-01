E così – un po’ a sorpresa, perché la questione non è né religiosa né dottrinale – il Papa è sceso in campo in prima persona a favore dei vaccini. In Vaticano si inizia questa settimana e «anch’io mi sono prenotato» ha spiegato ieri al giornalista di Canale 5 che gli ha strappato l’intervista esclusiva teletrasmessa domenica. Un testimonial eccezionale per una campagna che è partita con decisione anche se un po’ a rilento dappertutto nel mondo. Jorge Mario Bergoglio non è un virologo, e lo sa. La sua presa di posizione, quindi, si basa sul laico senso di ciò che ritiene giusto o sbagliato per l’umanità. «Io credo – ha spiegato - che eticamente tutti devono prendere il vaccino. Non è una opzione, è un’azione etica. Perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita degli...