Il viaggio del Papa conclusosi in Iraq non va letto solo come una «carezza» alle vittime delle inaudite violenze di un Paese che da decenni non conosce pace. Ha anche una valenza religiosa e simbolica molto più vasta di quanto ci si possa accorgere a un primo sguardo.

Certo, la trasferta di Bergoglio nel Paese mediorientale è stata prima di tutto un dolente pellegrinaggio tra i resti fumanti della fallita rivoluzione dell’ISIS, il sedicente Stato Islamico che sognava di compattare l’Islam sotto le bandiere nere del Califfato. Una guerra che i seguaci di Al Baghdadi hanno condotto prima di tutto contro i loro «fratelli» musulmani, soprattutto sciiti, e poi – per megalomane ambizione di conquista del mondo - contro gli infedeli in generale e l’Occidente in particolare. L’Iraq è stato il punto...