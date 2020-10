Coprifuoco: è questa la parola che, insieme all’inglese «lockdown», molto più di altre temiamo in questo periodo così inquietante della nostra esistenza. Lockdown, «blocco», ha tuttavia una sfumatura paradossalmente meno greve e preoccupante del termine coprifuoco: sarà perché – nonostante abbia finito con l’indicare un periodo buio, a livello sociale, di quest’anno – a molti italofoni sfugge il suo primo significato in inglese, vale a dire «il confinamento dei prigionieri nelle loro celle per gran parte del giorno».

Non che con «coprifuoco» vada meglio, anzi. La parola è di nuovo sulla bocca di tutti anche in Svizzera, dove sulla questione si registrano divergenze di vedute persino all’interno del Consiglio federale. Quasi una crisi politica: il ministro della sanità Alain Berset teme che,...