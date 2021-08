Ogni tanto è utile ribadire concetti già espressi, per esempio che l’autogestione non è il principale problema di Lugano e dei luganesi e anche se sembrerebbe lo sia diventato dopo i fatti della notte tra il 29 e il 30 maggio con la demolizione della parte dell’ex Macello occupata dal centro sociale, non bisogna enfatizzare oltre misura l’episodio dell’altra sera in piazza della Riforma con i sonori fischi dei simpatizzanti dei «molinari» rivolti alla municipale Karin Valenzano Rossi durante il suo discorso del 1. agosto. I «cifolatori» è ovvio che «cifolino», non avendo sinora dimostrato altre particolari capacità comunicative, se non il lancio dei soliti tre slogan sbiaditi contro i fascisti. Sull’altro fronte non bisogna farsi impressionare troppo dalle villanie di «cifoli» e «cifolini»:...