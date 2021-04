Una scelta azzardata. Ciriaco Sforza. Dal Wil, sesta forza della Challenge League, al grande Basilea. Un allenatore di «serie B», come il pigiama di Giacomino in Tre uomini e una gamba. Ieri Aldo - «e quella di Ronaldo era finita» -, l’agosto scorso Bernhard Burgener, chiamato a giustificarsi di fronte a una situazione incomprensibile ai più. Eccolo il peccato originale di una relazione nata sotto una cattiva stella e - senza sorpresa - finita anzitempo. La sconfitta casalinga contro il Vaduz, ieri l’altro, ha rappresentato il capolinea di un viaggio tormentato. Con una media di 1,35 punti a partita. E soprattutto il quinto posto provvisorio in Super League. Il quinto, sì. Come non accadeva, alla 27. giornata, dal 2000.

Allora sulla panchina renana sedeva un certo Christian Gross. Criticatissimo,...