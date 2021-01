Tre vittorie di fila in superG. L’ultima è arrivata sabato a Garmisch. Aspettavamo il poker di Lara Gut-Behrami oggi nella stazione sciistica tedesca. E le possibilità che arrivasse erano francamente enormi. Per lo stato di forma che sta attraversando, ma soprattutto per il morale alle stelle. Raramente, negli ultimi tempi, avevamo visto Lara sorridere al traguardo, come è successo sabato. Prima che, rigorosamente, si aggiustasse la mascherina per la cerimonia di premiazione con l’esecuzione del salmo svizzero. Poi, a ridere, sarebbero stati solo gli occhi. La nebbia di Garmisch le ha però giocato contro. Il rinvio mattutino e la decisione di rinviare la gara è stata ineccepibile. Troppo rischioso affrontare la pista in quelle condizioni. E anche inutile. La gara, se il tempo lo permetterà,...