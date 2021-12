Con la recente approvazione, da parte del Gran Consiglio, del referendum finanziario obbligatorio (cosicché, dinanzi a spese di rilevanti dimensioni, sarà sufficiente che la richiesta di un voto popolare sia sostenuta da un terzo dell’assemblea, in un numero minimo di 25) è ragionevole attendersi che in varie circostanze si avranno decisioni più sagge e oculate nella gestione cantonale. Grazie a questa misura, talune scelte irragionevoli e onerose potranno essere bocciate e, soprattutto, quanti hanno la responsabilità di governare saranno più prudenti e accorti, proprio per non subire la sconfessione delle urne.

