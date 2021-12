È un equilibrio precario quello che sta cercando di mantenere il nostro Paese sul fronte della pandemia. I Cantoni hanno dato le loro risposte alla consultazione aperta dal Consiglio federale - che intende adottare ulteriori misure restrittive per far fronte alla recrudescenza del virus - e ciò che emerge è la volontà della maggior parte delle regioni di scongiurare drastiche chiusure delle attività economiche. L’intenzione – molto comprensibile – di quasi tutti è quella di proteggere le imminenti festività natalizie e il decisivo indotto che esse generano, ed evitare un blocco che metterebbe in ginocchio l’economia, in particolare il settore della ristorazione, già particolarmente vessato in questi primi venti mesi di COVID. In attesa delle comunicazioni ufficiali da Berna, previste per domani,...