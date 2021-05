Finora lo Stato ha mantenuto un ruolo neutro nella donazione di organi. La scelta spetta al singolo, dando un esplicito consenso in vita, o eventualmente ai suoi familiari se il defunto non ha lasciato disposizioni. Il sistema però è destinato a cambiare se il Parlamento, o eventualmente il popolo, deciderà di introdurre il cosiddetto consenso presunto, in base al quale ognuno è considerato in principio donatore, a meno che non abbia dichiarato esplicitamente l’indisponibilità a farsi espiantare gli organi. Il dibattito a Berna è entrato nel vivo. L’approvazione in prima battuta dell’iniziativa popolare « Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» e della variante attenuata del controprogetto ha portato ad un ribaltamento sul piano del metodo. E implica un intervento accresciuto...