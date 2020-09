Spiace molto veder degenerare in questo modo e con questi toni il confronto politico nel nostro cantone. Non dovrebbe mai succedere. Soprattutto non fra deputati del Parlamento. E invece è quel che sta accadendo dopo la decisione del Gran Consiglio di bocciare la proposta per una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul caso dell’ex funzionario del DSS condannato in prima istanza per coazione sessuale.

È stata una decisione saggia, di buon senso, rispettosa della legge sul Gran Consiglio e del principio fondamentale della separazione dei poteri, doverosamente chiusa al giustizialismo a beneficio della giustizia. Ma soprattutto rispettosa della dignità e del diritto alla riservatezza delle giovani donne che nel 2005 furono vittime dell’indecente comportamento del funzionario.

Il presidente...