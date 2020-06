Non è semplice, in questa stagione politica, fare il presidente di un partito. Ancor più complicato è fare il presidente di un partito liberale. Libertà, responsabilità, economia di mercato, primato della società civile, merito personale e competenza individuale, rigore nei conti pubblici, Stato di diritto, rispetto delle regole e degli altri, primato della ragione, apertura al nuovo, fiducia nel metodo scientifico, nel progresso tecnologico e nella luce della cultura: questi contenuti e queste bussole sono sostanziali, oseremmo dire identitari, in una visione liberale del mondo. Danno spessore e concretezza all’ideologia liberale, inteso il termine ideologia nella sua accezione positiva, come insieme ragionato e coerente di principi e valori che guidano l’essere partecipi, attivi politicamente,...