Nella pandemia prende piede la retorica del prima e del dopo. Tutto quanto abbiamo fatto fino all’arrivo del virus è disegnato con le ruvide geometrie del peggio. Tutto quanto viene auspicato per il dopo è dipinto con i colori del meglio. Gli psicologi indagheranno i molti perché di questa mistificazione da cesura netta. L’imperativo categorico è: «Non dovremo più essere come eravamo». E per quale ragione? Eravamo forse tutti cattivi, insensibili, incolti, egoisti, immorali, delinquenti? No. La società del XXI secolo non era il regno del male. Al contrario. Solidarietà, gentilezza, altruismo, coscienza civica, impegno, rettitudine, ricerca del nuovo erano ben presenti e traevano forza proprio da quella normalità pre-virus fatta anche di competizione, individualismo, egoismo, consumismo, libertà...