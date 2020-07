Quest’anno il Primo agosto risentirà, inevitabilmente, di tutti i problemi causati dall’arrivo della pandemia dovuta al coronavirus che ha creato non pochi lutti, disagi e preoccupazioni nel mondo intero. Le celebrazioni del Natale della Patria si adatteranno a tutto quanto ruota attorno alla sicurezza, alla distanza sociale, alle indicazioni e disposizioni dettate dall’autorità per evitare il pericolo di contagi. I grandi eventi che facevano da cornice ai discorsi e cerimonie del Primo agosto sono stati, in buona parte, ridimensionati e l’appuntamento è per i tempi migliori che seguiranno il difficile periodo. Non ci saranno grandi assembramenti, le folle che occupavano i lungolaghi e le piazze in passato. Non è escluso che alcuni trascorrano la serata in famiglia, con qualche amico o parente....