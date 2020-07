Prolifico, plurisposato e con la tendenza alle scappatelle come un moderno Enrico VIII, il premier britannico Boris Johnson, che festeggia oggi il suo primo anno al numero 10 di Downing Street, va fiero del suo massimo atto di virilità politica, l’aver traghettato il Regno Unito nel territorio per molti versi ancora inesplorato della Brexit. Ma non si può vivere di sola Brexit e a dodici mesi dall’inizio del suo mandato, «BoJo», come lo chiamano familiarmente gli inglesi, non può più sperare di essere ricordato unicamente come il primo ministro che ha portato a compimento l’uscita del suo Paese dall’Unione europea. Perché il suo nome resterà indissolubilmente legato anche a quello della pandemia, alla gestione del lockdown e di una crisi che accompagnerà il Regno Unito per molti altri mesi...