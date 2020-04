A distanza di sei settimane dall’annuncio dei primi casi di contagio nel nostro Paese, il sistema Svizzera è stato sottoposto ad un test di resistenza formidabile. La buona notizia è che ha risposto finora in modo efficace alla crisi. Se terrà anche sul medio-lungo periodo non lo sappiamo, ma si può dire che ha superato bene il primo test. Il fatto che un modello politico così capillarmente decentrato e complesso e basato sulla corresponsabilità individuale e locale - agli antipodi di quelli basati sui pieni poteri e sul centralismo - permetta di contenere l’onda d’urto tremenda di una pandemia che ha bloccato il mondo è significativo e incoraggiante.

In primo luogo va riconosciuto che il Governo sta svolgendo il suo ruolo in modo incisivo. Agisce in modo rapido e coordinato, al suo interno...