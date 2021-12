Il principe Harry nel promuovere la sua Better up, un’azienda che si occupa di salute mentale e benessere, ha dichiarato che lasciare il lavoro durante la pandemia non è una cosa negativa. Anzi. «Molte persone rimaste imprigionate per anni in professioni che non davano loro gioia alcuna – ha spiegato il duca di Sessex alla rivista economica Fast Company - ora hanno lasciato il lavoro, mettendo così al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità».

Con questa affermazione, il nipotino scapestrato della regina d’Inghilterra ha parlato a suocera affinché nuora intenda. Se c è qualcosa che non fa stare bene bisogna eliminarla dalla propria vita, proprio come lui ha fatto dando un calcio alla monarchia britannica.

Per liberarsi della vita di Corte, da lui stesso definita come un misto tra il Truman Show e lo zoo, lo scorso anno il giovane duca è uscito da Buckingham Palace sbattendo la porta. È salito su un aereo con moglie e figlio ed è volato in California per un nuovo inizio. Basta con la vita soffocante di Palazzo reale: il figlio di Lady D e Carlo d’Inghilterra voleva finalmente guadagnarsi da solo la pagnotta. E così è stato.

Non appena ha messo piede negli Stati Uniti, le offerte di lavoro gli sono piovute dal cielo: Netflix avrebbe offerto alla coppia regale un contratto da 150 milioni di dollari, e così ha fatto Spotify. Insomma, il Principe in California ha trovato l’America, ma soprattutto ha ritrovato salute e serenità.

Chissà come sarebbe stata la sua vita di eterno secondo, tra i mansueti cavalli delle campagne scozzesi e le noiose serate mondane di Buckingham Palace. Forse si sarebbe ammalato, oppure sarebbe diventato un alcolista.

Il principino ha ragione, ci si può ammalare a causa del posto di lavoro. Basta dare un’occhiata alle statistiche sulle vittime di mobbing per capire che il problema è concreto.

Ritrovata la salute mentale, Harry ha pensato di condividere la sua gioia consigliando a tutti noi di fare come lui.

Quello forse che gli è sfuggito, è che i contratti milionari non li ha ottenuti per meriti professionali, bensì per il sangue blu che scorre nelle sue vene. Coloro che non occupano il sesto rango nella linea di successione al trono inglese ballano a un altro ritmo di tamburo.

In un mondo in piena rivoluzione tecnologica, la felicità è avere un posto di lavoro, non abbandonarlo. Poco importa se il capo è un aguzzino o se devi fare ore di snervanti colonne per rientrare a casa. L’importante è non finire nel girone dei disoccupati, soprattutto se hai oltrepassato i cinquant’anni e di informatica capisci poco.

Caro Harry, oggi licenziano novecento persone con una videochiamata. È successo nelle scorse settimane negli Stati Uniti. «Se mi vedi nel video, fai parte dello sfortunato gruppo che da oggi verrà lasciato a casa» ha annunciato l’amministratore delegato di Better.com, una società di mutui online. Una doccia gelata a pochi giorni da Natale.

Difficile brindare alla ritrovata salute per il lavoratore silurato da un manager senza scrupoli.

Se l’avventura americana dovesse fallire, lei caro Harry potrà sempre tornare alle attività di principe cospargendosi il capo con la cenere di fronte a nonna Elisabetta. Invece i comuni mortali rischiano l’emarginazione, la malattia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata