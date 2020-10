Nell’ottobre del 2019 il Consiglio di Stato presentava il preventivo per l’anno 2020 che era segnato da un timido avanzo d’esercizio (4,1 milioni di franchi), ma i conti consuntivi erano ormai nelle cifre nere dal 2017 con +80,4 milioni e tali sono rimasti negli esercizi successivi rispettivamente con +137,2 e +60,3 milioni. All’orizzonte si vedeva qualche nuvola con disavanzi previsti per gli anni 2021-2023, anche per il fatto che l’Esecutivo, dopo aver condotto in porto il risanamento avviato all’inizio della scorsa legislatura, era intenzionato a mettere in atto una politica proattiva, ad affrontare nuovi oneri e a mantenere alti gli investimenti per rilanciare non solo le finanze cantonali e accrescere i più importanti indicatori economici, ma realizzare l’obiettivo più pressante: fare...