Non possiamo neanche dare la colpa alla pandemia. Nemmeno gli sventurati ciechi di Saramago che, sia ben chiaro, se la passano molto ma molto peggio di noi coronavirusizzati, quando si incontrano per la prima volta si danno con leggerezza del tu. A prescindere dalla situazione e dal contesto più o meno drammatico o difficile. Non ci sono quindi scuse, non sono i tempi complicati, il clima di emergenza o le nuove dinamiche nei rapporti umani ad aver esacerbato il triste malvezzo, da anni dilagante nelle semplici conversazioni quotidiane, dell’abuso del tu tra persone che non si conoscono o che si trovano in un contesto o in un rapporto tali da sconsigliare ambigue forme di ipocrita familiarità lessicale. Eppure. Pensiamo soltanto agli esercizi pubblici, in questi mesi particolarmente sotto...