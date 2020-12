Dopo il lungo regno del friburghese Christian Levrat, la leadership del Partito socialista parla in larga misura tedesco. Il nuovo tandem presidenziale eletto alla guida del partito è infatti composto dalla zurighese Mattea Meyer e dall’argoviese Cédric Wermuth. I quali saranno affiancati nell’Ufficio presidenziale da due altre zurighesi, le consigliere nazionali Jacqueline Badran e Barbara Gysi, nonché dalla basilese e presidente dei Giovani socialisti svizzeri Ronja Jansen. La sostituzione di Marina Carobbio con il grigionese romanciofono Jon Pult (anziché con il ticinese Bruno Storni, che era anch’egli candidato) non può essere considerata una mancanza di attenzione nei confronti delle minoranze, ma sta di fatto che i vertici del PS saranno dominati da cinque svizzero-tedeschi e non vi sarà...