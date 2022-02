Lo sport se ne faccia una ragione: non è più una zona franca che permette di sdoganare maniere rustiche, rimproveri e persino punizioni, il tutto giustificato dalla necessità di profondere il massimo impegno per raggiungere un risultato.

Avete presente quegli allenatori di calcio, hockey o basket che durante le pause di una partita, per scuotere la loro squadra finita in catalessi facevano - come si usa dire nel gergo di noi portatori di cronache sportive - tremare i muri dello spogliatoio? Beh, non ci provassero oggi: al rientro sul terreno di gioco, o tutt’al più a fine partita, rischierebbero di ritrovarsi tra le mani la denuncia penale dell’avvocato di qualche giocatore, con l’accusa di insulti e maltrattamenti.

Fossimo interessati ad una prospettiva di carriera come allenatore, oggi ci...