Anche questa volta la Banca nazionale svizzera ha deciso di non muoversi e di non cambiare le sue parole chiave, che per la loro parte sono già segnali per i mercati. Il fatto che le maggiori banche centrali stiano modificando parole e atti, seppur gradualmente e in modo diverso tra loro, poteva essere un’occasione per la BNS. Nel suo annuncio di fine anno sulla politica monetaria l’istituto di emissione elvetico ha invece preferito ribadire la propria linea, rifiutando di sfruttare anche solo parzialmente la scia offerta dallo scenario internazionale.

La BNS ha confermato Il tasso negativo di riferimento sul franco a -0,75% e la disponibilità ad eventuali altri acquisti di valute estere. Si tratta dei due pilastri della linea che la BNS attua da anni, per frenare l’apprezzamento del franco...