Ci sono i numeri. E le statistiche. Ma c’è anche altro. Molto altro. L’imponderabile, ad esempio. Senza scomodare il (falso) mito del calabrone che non può volare, il Football Club Lugano è lì. In alto. E, soprattutto, non molla. Va avanti, insiste, sgomita in mezzo ai giganti del calcio svizzero. Perché il calabrone non lo sa e perciò continua a volare, recita ancora quel mito. A furia di crederci, insomma, l’impossibile è diventato realtà. O meglio qualcosa di verosimile. Già, i bianconeri sono secondi in classifica. In Super League, il massimo campionato al di là di un certo impoverimento della categoria. Di più, quella posizione non è una bestemmia né tantomeno una sorpresa. Semmai, lo ribadiamo, è una conseguenza. Del lavoro, delle idee, della passione anche. Perché questo è, in estrema...