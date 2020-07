Mancava solo un referendum in questa pandemia. Ma è arrivato. Lo ha lanciato un comitato contro la base legale della SwissCovid, l’applicazione da cellulare per tracciare le persone presuntamente infettate dal coronavirus. Il comitato si chiama appunto «Stop SwissCovid». Quali sono i termini della questione? La base legale, dichiarata urgente secondo la Costituzione federale, è stata voluta molto opportunamente dal Parlamento. Approvata dalle due Camere il 19 giugno, è entrata in vigore il giorno successivo. L’Assemblea federale ha modificato la legge sulle epidemie. Vi ha inserito una lunga norma (l’articolo 60a: Sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus) che disciplina, nel dettaglio, natura, funzionamento, limiti e garanzie (sfera privata) della SwissCovid. Ci sono alcuni...