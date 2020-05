L’altro ieri sera in un’apposita conferenza stampa televisiva il premier Giuseppe Conte ha annunciato come cosa fatta un decreto-legge per il rilancio dell’economia italiana, colpita dalle conseguenze della COVID-19, per una spesa pari a circa 55 miliardi di euro. In realtà fino a ieri nel tardo pomeriggio la Ragioneria generale dello Stato non aveva ancora provveduto alla sua «bollinatura». Non vi aveva cioè ancora apposto il timbro con cui deve per legge confermare che lo Stato dispone delle risorse necessarie per il suo finanziamento. Quindi il decreto, più brevemente noto col nome di Decreto rilancio, in effetti non era ancora vigente.

Ieri ne circolava però già il testo, sia pure ancora ufficioso: sono 256 articoli raccolti in un volume di 464 pagine in cui si definiscono in dettaglio...