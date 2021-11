Oggi in Italia il partito operaio per eccellenza è la Lega di Matteo Salvini mentre il Partito Democratico di Enrico Letta, primo anche se lontano erede del Partito comunista italiano, è la forza politica in cui maggiormente si riconoscono i pensionati e quei ceti più agiati e più colti che si concentrano nelle grandi città. È questo uno dei tanti sorprendenti risultati di una recente ricerca da cui esce confermato il profondo rimescolamento in corso nella società italiana. Un fenomeno che acutamente Renato Mannheimer e Giorgio Pacifici già avevano intravisto e poi tratteggiato in «Italie /sociologia del plurale», un saggio edito a Milano da Jaca Book nel 2018.

Frutto dell’analisi delle risposte date nello scorso ottobre da un campione di 4 mila persone, la ricerca in questione - presentata...