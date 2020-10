Quello che stiamo vivendo non è un anno come gli altri. È un anno difficile, combattuto, complicato. Anche per noi del mondo dei media. Al Corriere del Ticino abbiamo attraversato, infatti - come tutti voi, cari lettori, e insieme a voi - una tempesta dalla quale non siamo usciti indenni e che ancora non è definitivamente alle nostre spalle. In un simile frangente un giornale come il nostro, detentore di una virtuosa storia ultracentenaria che ci inorgoglisce e ci responsabilizza, più che voltarsi indietro a rimirare il passato deve saper guardare al presente e anticipare, quando possibile, il futuro, interpretando e analizzando i cambiamenti della società. È questa la sua ragion d’essere. E il presente e il futuro ci dicono che la carta, al Corriere del Ticino, ha ancora molta vita, malgrado le cassandre che un po’ ovunque nel mondo hanno decretato da tempo la sua sicura scomparsa. Il nostro compito è dunque quello di continuare a soddisfare i nostri abbonati, provando a fare ancora meglio. La pandemia da COVID-19 e il lockdown hanno d’altronde evidenziato l’importanza, se non addirittura la necessità, di poter scegliere un giornalismo affidabile: all’apice della crisi l’informazione verificata e di qualità è stata essenziale, ha fatto la differenza, ci ha aiutato a capire che cosa realmente stesse succedendo attorno a noi, così frastornati e attoniti davanti allo tsunami coronavirus.



Oggi apriamo ufficialmente la campagna abbonamenti 2021: sarà questo un anno per noi importante, poiché coinciderà con un cambio alla direzione del giornale e, in parte, nell’impostazione del quotidiano stesso. Avremo - e avrete - un Corriere del Ticino più moderno, che saprà adattarsi con dinamismo ai nostri tempi che mutano così repentinamente, pur mantenendo salda quell’identità che ne ha decretato nel corso degli anni il successo presso lettori e abbonati. Non è d’altronde un caso che, a dispetto degli stravolgimenti intervenuti nel mercato editoriale, il canton Ticino sia l’unica regione linguistica in cui il quotidiano a pagamento (il nostro) primeggia sul gratuito. Per l’anno che verrà, vi chiediamo di darci nuovamente fiducia accompagnandola con uno sforzo per sostenere il nostro lavoro: la congiuntura e il mercato – eravamo il quotidiano più economico della Svizzera - ci impongono, infatti, di rivedere verso l’alto il prezzo dei vari abbonamenti: nel caso di quello cartaceo l’aumento sarà di poco inferiore ai 3 franchi al mese – il prezzo di un caffè – e di 35 all’anno mentre per coloro in età AVS che non beneficiano di prestazioni complementari il prezzo si alzerà di 40 franchi sui dodici mesi. La decisione di questo aumento è stata assunta da editore e direzione per due ragioni. La prima consiste nella necessità di far fronte alla situazione di straordinaria difficoltà che ha fatto seguito alla pandemia, con una contrazione del mercato pubblicitario alla quale gli aiuti indiretti ai media hanno sopperito in buona parte, ma certo non completamente.



La seconda ragione dell’incremento è invece connessa a qualcosa di positivo: l’offerta che prevediamo per i lettori nel 2021 non è mai stata così ricca. Nel prossimo anno il Corriere, che avrà al suo interno nuove pagine e nuove rubriche, oltre beninteso a nuove firme, dimostrerà nei fatti di puntare con decisione sui prodotti cartacei attraverso una nuova ampia gamma di inserti. Vediamoli insieme. Il settimanale del venerdì ExtraSette diventerà dal prossimo primo gennaio AgendaSette, un supplemento dedicato al tempo libero e costruito con un’attenzione meticolosa agli eventi del territorio e ai programmi radiotelevisivi. L’ex terzo quaderno del giovedì (Corriere3) verrà trasformato, il giovedì, in un magazine mensile patinato: si chiamerà “Mag” e avrà l’obiettivo di rilanciare con forza cdt.ch e i suoi canali tematici verticali, coinvolgendo nella lettura tutta la famiglia. Infine, una novità davvero grande: a gennaio lanceremo Hub, un mensile di alta gamma che con le sue undici uscite annuali (il sabato) si occuperà di cultura, stile e tendenze nel ventunesimo secolo. A fianco di tutto questo troverete, il lunedì, “Illustrazione Ticinese” nella veste che già conoscete e avete dimostrato di apprezzare e un’ulteriore sorpresa che consiste nelle quattro pubblicazioni aggiuntive di Ticino Vino. Si tratta di una proposta editoriale che non è mai stata così ampia per i nostri abbonati, considerando anche la presenza del settimanale religioso Catholica e di tutto il ventaglio di prodotti digitali.



Ma, ça va sans dire, un’offerta così intraprendente e così ricca non sarebbe possibile senza abbonati. Siete voi i protagonisti di questa bella realtà editoriale che, partita da un «semplice» giornale, è oggi un gruppo multimediale con testate cartacee, online e radiotelevisive. Tutti noi sappiamo quanto un’informazione affidabile e indipendente, che però ha i suoi costi, sia importante in una democrazia come quella svizzera: rinnovarci la vostra fiducia in un periodo così delicato e turbolento sarà un gesto non banale, non da tutti, ma di alto valore per voi stessi come lettori e come cittadini. Un gesto che ci spronerà a fare ancora meglio.

