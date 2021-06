Che si condivida o non si condivida la demolizione materiale del centro sociale all’ex Macello, con tutta la simbologia che si porta appresso, bisogna ammettere che l’operazione di polizia avvenuta nella notte tra sabato e domenica è stata scientifica, un indubbio colpo da manuale favorito dall’ingenuità strategica degli autogestiti. Non è invece da manuale la comunicazione propinataci in seguito dal Municipio e da suoi singoli membri. Son due giorni che sentiamo parlare confusamente di chi sapeva cosa e di chi abbia deciso cosa su indicazione di chi: una parte dell’Esecutivo, visto che due suoi membri sono stati esclusi dalla decisione con argomentazioni inconsistenti? Singoli municipali? La polizia? Il Padreterno? E che dire della storiella per gonzi che non era un’azione preparata? Non...