Il rischio di scivolare all’ultimo chilometro

Dallo scorso marzo siamo impegnati in una maratona che fin dai primissimi metri si è rivelata estenuante e drammatica, con molti tratti in salita o sotto una sferzante pioggia di momenti difficili. La metafora sportiva rende bene l’idea di cosa sia stato il nostro cammino lungo tutto questo 2020 tra angosce, paure e ben pochi giorni di serenità. Ma l’ultimo tratto della maratona ci sta regalando anche un po’ di speranza. Pare che la nebbia si stia diradando. C’è infatti un vaccino in arrivo: ha già iniziato ad essere somministrato in diversi Paesi, mentre in Svizzera arriverà un po’ in ritardo, con l’inizio del nuovo anno. Questo antidoto ci permetterà di guardare al futuro con moderato ottimismo, o comunque con la certezza che, a tendere, la pandemia che stiamo vivendo finalmente si concluderà,...