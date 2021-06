I documenti che stanno riemergendo nelle ultime 48 ore sulla vicenda della demolizione dell’ex Macello contribuiscono a scrivere con i fatti (e non solo a parole) quanto accaduto a Lugano prima che, sabato scorso a notte fonda, l’intervento delle ruspe facesse tabula rasa dell’ormai fu centro sociale degli autogestiti molinari. In ogni caso a fare piena chiarezza sulla cronologia degli eventi e ad assegnare eventuali personali responsabilità penali sarà il Ministero pubblico, con a capo il procuratore generale Andrea Pagani; questo non è un compito dei media ai quali, semmai, competono valutazioni dal profilo politico e sociale di una questione destinata, purtroppo, a una nuova escalation. Ci attendono altri giorni di tensioni, a partire dalla manifestazione temuta (in primis dai commercianti)...