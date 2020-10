Compromesso. Fra le varie definizioni scegliamo questa: «Accordo in cui ciascuna delle parti rinuncia a qualcosa». Nello sport professionistico, e nel calcio in particolare, significa – banalmente – considerare un positivo come un infortunato. E ancora: significa isolarlo e andare avanti con gli altri. D’altronde questo, riducendo all’osso, indicano i protocolli di ripresa. Come quello stilato dall’UEFA per le competizioni internazionali. Se davvero vogliamo salvare il professionismo e convivere con questo virus, rispondendo con forza al perbenismo imperante secondo cui il pallone non conta, è bene mettersi d’accordo. Una volta per tutte. E, appunto, fare un’eccezione. Rinunciare, cioè, a trattare gli sportivi come cittadini qualsiasi.

Difficile, altrimenti, andare avanti. Giocare, appunto....