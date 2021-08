Che l’Europa sconti un grave ritardo nell’ambito del «digitale», rispetto agli Stati Uniti e perfino alla Cina, è evidente a tutti. Un recente rapporto del Münchner Sicherheitskoferenz (MSC) obbliga ora a prendere atto di molte cose che attestano in maniera inequivoca tale situazione e costringono a immaginare una qualche via d’uscita. Innanzitutto, qualche dato cruciale. Se si considerano le nuove imprese che si occupano di apparecchiature connesse alla rete 5G, soltanto il 5% si trova nell’Unione europea e nel Regno Unito, mentre Stati Uniti e Cina superano la quota del 40%. Non va molto meglio nell’ambito dei brevetti relativi alla tecnologia satellitare, dato che il 58% interessa imprese statunitensi, il 40% aziende cinesi e soltanto il 18% della Ue e del Regno Unito. Se poi si passa al...