Rieccoli, i vecchi leoni. Li avete visti, in questi giorni, in giro per le strade con l’aria di chi - trasecolando - torna al mondo? C’è chi si apposta con discrezione, le mani intrecciate dietro la schiena, e sbircia i movimenti del cantiere senza perdersi una manovra del gruista. E chi trascina orgogliosamente sull’asfalto il carrello per la spesa in tela a scacchi, la mascherina appiccicata al volto, felice di sentire di nuovo il frastuono delle ruote che saltellano sui ciottoli. Sì, gli anziani sono tornati. Dopo l’emozione di veder rientrare i figli e i nipoti nel recinto di una casa dove sono rimasti isolati fino a poco tempo fa, oggi cercano la compagnia di gesti semplici e normali. Reduci di una guerra che ne ha uccisi parecchi e che li ha costretti in retrovia, senza sapere quando...